攻击索尼影业的黑客或曾攻击中印日目标--报告

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山2月24日（记者 Joseph Menn） - 根据安全公司联盟，在2014年对索尼影业发起攻击的黑客并非活动人士或心怀不满的员工，他们可能也曾对中国大陆、印度、日本及台湾的目标发起过攻击。
这个由安全分析公司Novetta组织的联盟在周三发布的报告中称，这些黑客有政府背景。报告没有支持美国官方有关朝鲜是黑客攻击背后黑手的说法。
奥巴马政府认为，索尼影业遭黑客攻击，与该公司发布电影《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）有关。
Novetta称，攻击索尼影业“并非内部人士或黑客活动分子所为”。
“这非常支持（攻击活动）是国家支持的看法。”Novetta执行长拉蒙塔格尼（Peter LaMontagne）对路透说。“这个组织更加活跃，早就存在，拥有超出我们想象的能力和（攻击）范围。”
Novetta与赛门铁克 、卡巴斯基实验室及至少另外的10家机构联合调查索尼影业遭黑客攻击事件，合作公司之多实属罕见。
他们认为，这些身份不明的黑客至少在2009年就已开始活动。该安全公司联盟称，虽然这些黑客的技术一般，但由于建立全面的网络安全防御存在困难，导致他们有能力实现诸多目标。（完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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