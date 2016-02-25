攻击索尼影业的黑客或曾攻击中印日目标--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山2月24日（记者 Joseph Menn） - 根据安全公司联盟，在2014年对索尼影业发起攻击的黑客并非活动人士或心怀不满的员工，他们可能也曾对中国大陆、印度、日本及台湾的目标发起过攻击。

这个由安全分析公司Novetta组织的联盟在周三发布的报告中称，这些黑客有政府背景。报告没有支持美国官方有关朝鲜是黑客攻击背后黑手的说法。

奥巴马政府认为，索尼影业遭黑客攻击，与该公司发布电影《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）有关。

Novetta称，攻击索尼影业“并非内部人士或黑客活动分子所为”。

“这非常支持（攻击活动）是国家支持的看法。”Novetta执行长拉蒙塔格尼（Peter LaMontagne）对路透说。“这个组织更加活跃，早就存在，拥有超出我们想象的能力和（攻击）范围。”

Novetta与赛门铁克 、卡巴斯基实验室及至少另外的10家机构联合调查索尼影业遭黑客攻击事件，合作公司之多实属罕见。