美调查人员确定朝鲜是索尼遭黑客攻击的幕后黑手--消息人士

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透华盛顿12月17日 - 美国政府消息人士周三称，美国调查人员确定朝鲜是索尼(6758.T)遭网络攻击的幕后黑手。
其中一位消息人士称，这是“政府支持”的网络攻击；还有几位消息人士称，涉及的政府就是朝鲜。
要求匿名的官员称，奥巴马政府正在就是否公开调查人员的发现结果进行内部讨论。
索尼影视娱乐周三早些时候取消了将于12月25日上映的电影《刺杀金正恩》(The Interview)。因受到黑客威胁，美国主要连锁影院取消上映该片。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。