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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:17 BJT

更正-美调查人员确定朝鲜是索尼遭黑客攻击的幕后黑手--消息人士

(更正：内文第一段应为“索尼”，非“索尼影业”)

路透华盛顿12月17日 - (本文由路透中文网编译提供)

美国政府消息人士周三称，美国调查人员确定朝鲜是索尼 遭网络攻击的幕后黑手。

其中一位消息人士称，这是“政府支持”的网络攻击；还有几位消息人士称，涉及的政府就是朝鲜。

要求匿名的官员称，奥巴马政府正在就是否公开调查人员的发现结果进行内部讨论。

索尼影视娱乐周三早些时候取消了将于12月25日上映的电影《刺杀金正恩》(The Interview)。因受到黑客威胁，美国主要连锁影院取消上映该片。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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