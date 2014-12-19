专家担心索尼取消放映刺杀金正恩电影或引发连锁效应

路透纽约12月18日（记者 Jennifer Saba） - 安全专家周四称，索尼影业因黑客攻击事件决定搁置刺杀金正恩题材电影《采访》的放映，造成了一个令人担忧的先例，各大企业纷纷出手保护敏感数据。

他们指出，索尼的屈服可能意味着更多企业将成为网络战和受恐吓的目标。

“我完全可以预见到更多针对影业公司或其他软性目标的攻击行动，因为他们在很长时间内都没有对网络安全给予足够关注，”网络安全公司Taia Global的执行长Jeffrey Carr说道。

“这是这种级别的恐吓行动首次大获全胜。”

过去两年来，企业在加强预防措施方面兴趣高涨，但是很多企业仍没有做好防护措施。索尼影业的危机正促使企业高管想得更多些，利用数据加密软件对内部数据进行保护。

索尼周三决定取消《采访》的发布，之前攻击索尼公司网络的黑客威胁对影院进行类似911的袭击。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。