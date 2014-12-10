FBI官员称未证实索尼黑客事件是朝鲜所为

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿12月9日（记者 Jim Finkle） - 美国联邦调查局（FBI）一位高官周二称，FBI未证实朝鲜是索尼影视娱乐遭网络攻击事件的背后黑手。
FBI网络部门官员Joe Demarest在Bloomberg Government主办的一个网络安全会议上称，“目前未掌握归咎于朝鲜的（证据）。”
外界普遍认为朝鲜是索尼影视娱乐遭网络攻击的背后黑手，上述言论至少让人对这种普遍看法产生了一些疑虑，为出现其他说法留下余地。
分析过攻击索尼影视娱乐所用恶意软件的网络安全研究人员称，技术指标显示朝鲜黑客发动了该攻击。接近索尼及政府相关调查的人士对路透称，朝鲜是主要嫌疑对象。朝鲜一名外交官否认朝鲜参与过此事。
Demarest还称，迄今一直未证实有政府参与此事。
FBI发言人Joshua Campbell称该局仍在调查此事，但没有透露其他信息。
Campbell称，FBI代表计划周三会见索尼员工，向后者提供网络安全方面的培训。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
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