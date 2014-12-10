FBI官员称未证实索尼黑客事件是朝鲜所为

路透华盛顿12月9日（记者 Jim Finkle） - 美国联邦调查局（FBI）一位高官周二称，FBI未证实朝鲜是索尼影视娱乐遭网络攻击事件的背后黑手。

FBI网络部门官员Joe Demarest在Bloomberg Government主办的一个网络安全会议上称，“目前未掌握归咎于朝鲜的（证据）。”

外界普遍认为朝鲜是索尼影视娱乐遭网络攻击的背后黑手，上述言论至少让人对这种普遍看法产生了一些疑虑，为出现其他说法留下余地。

分析过攻击索尼影视娱乐所用恶意软件的网络安全研究人员称，技术指标显示朝鲜黑客发动了该攻击。接近索尼及政府相关调查的人士对路透称，朝鲜是主要嫌疑对象。朝鲜一名外交官否认朝鲜参与过此事。

Demarest还称，迄今一直未证实有政府参与此事。

FBI发言人Joshua Campbell称该局仍在调查此事，但没有透露其他信息。

Campbell称，FBI代表计划周三会见索尼员工，向后者提供网络安全方面的培训。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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