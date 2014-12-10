FBI官员称未证实索尼黑客事件是朝鲜所为

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月9日（记者 Jim Finkle） - 美国联邦调查局（FBI）一位高官周二称，FBI未证实朝鲜是索尼影视娱乐遭网络攻击事件的背后黑手。
FBI网络部门官员Joe Demarest在Bloomberg Government主办的一个网络安全会议上称，“目前未掌握归咎于朝鲜的（证据）。”
外界普遍认为朝鲜是索尼影视娱乐遭网络攻击的背后黑手，上述言论至少让人对这种普遍看法产生了一些疑虑，为出现其他说法留下余地。
分析过攻击索尼影视娱乐所用恶意软件的网络安全研究人员称，技术指标显示朝鲜黑客发动了该攻击。接近索尼及政府相关调查的人士对路透称，朝鲜是主要嫌疑对象。朝鲜一名外交官否认朝鲜参与过此事。
Demarest还称，迄今一直未证实有政府参与此事。
FBI发言人Joshua Campbell称该局仍在调查此事，但没有透露其他信息。
Campbell称，FBI代表计划周三会见索尼员工，向后者提供网络安全方面的培训。（完）
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。