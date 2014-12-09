有组织宣称为黑客事件负责 要求索尼取消上映《刺杀金正恩》

路透洛杉矶/波士顿12月8日（记者 Lisa Richwine/Jim Finkle） - 自称为索尼影视娱乐遭黑客攻击事件负责的的一个组织要求该公司取消上映影片《刺杀金正恩》（The Interview）。这部喜剧片虚构了一场刺杀朝鲜领导人金正恩的阴谋。

周一发布在一个文件共享网站的一封信件要求索尼“立即停止可能放映破坏地区和平、引发战争的恐怖主义影片！”，信件署名的是“和平守卫者”（GOP），该组织称为始于11月24日针对索尼的网络攻击负责。

朝鲜曾向联合国秘书长潘基文致信称，《刺杀金正恩》是一部“赤裸裸地支持恐怖主义和战争行为”的影片。

这封信件中包含了声称是从索尼窃取的数GB新数据的网页链接。路透无法证实该信件或文件是否为披露索尼其它资料的同一组织发布。

信件还称，“和平守卫者”没有参与向索尼员工发布威胁电邮一事。相关电邮的措辞是宣称来自该组织。

记者无法立即联系到索尼发言人置评。索尼影视娱乐是索尼旗下的子公司。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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