奥巴马称针对索尼的网络攻击并非战争行为

路透华盛顿12月21日（记者 Steve Holland/Doina Chiacu） - 美国总统奥巴马周日称，针对索尼影业的大规模网络攻击活动并非战争行为，而是网络空间的蓄意破坏行动。他希望美国民众对朝鲜的怒火不会发展到失控地步。

美国政府与朝鲜多年来围绕朝鲜核项目的争议不绝，眼下朝鲜又被指责发动了对索尼影业的网络攻击，美朝在这一新领域起争执。

美国联邦调查局（FBI）上周五称，平壤当局应对索尼影业遭攻击负责，奥巴马及其顾问们正在考量如何惩治朝鲜。朝鲜否认与攻击事件有关。

“不，我认为这不是战争行为，”他在美国有线电视新闻网（CNN）周日播出的《美国国情》节目中称。“我认为这是一场网络破坏活动，造成了巨大损失。我们对此予以严肃对待，我们将作出相应的回应。”

奥巴马称，选择之一就是将朝鲜重新列入支持恐怖主义国家名单。朝鲜于六年前被从这一名单中剔除。

朝鲜周日宣称，将对美国的任何报复行动予以坚决回击。

对索尼影业取消刺杀朝鲜领导人金正恩的电影《采访》的放映，奥巴马和拥护言论自由的人士提出了批评。但是索尼影业执行长Michael Lynton回应称，美国影院连锁不想放映这部影片。

索尼的律师David Boies称，索尼影业计划在某个时候发布这部影片。“索尼只是延后，”Boies在NBC周日的《与媒体见面》（Meet thePress）节目中说道。“影片会发布。将如何发行，我觉得大家都还不太清楚。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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