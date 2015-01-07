索尼执行长称网路攻击事件不会对公司造成重大经济影响

路透拉斯维加斯1月6日（记者Ritsuko Ando） - 索尼执行长(CEO)平井一夫周二表示，预计去年11月发生的针对索尼影业的网络攻击事件不会对公司造成重大经济影响。

索尼影业称影片《刺杀金正恩》已经产生3,600万美元收入。

平井一夫在拉斯维加斯的消费电子展上对记者说道，他之前签发了应对这次网络攻击事件的所有重要决定。

《刺杀金正恩》上映前，索尼公司网络遭黑客攻击，导致未上映影片及邮件被泄露。

“我们还在评估网络攻击的影响，”平井一夫告诉记者。“但是，就这个财年而言，我认为索尼影业的运营不会因此事发生重大变故，”

索尼影业称《刺杀金正恩》耗资4,400万美元，而在去年12月24日至今年1月4日期间，通过网络、有线及卫星渠道销售已获得3,100万美元收入，下载达430万次。另外，通过上映本片的北美580家独立院线获得500万美元收入。

周一，平井一夫首次就索尼网络攻击事件作出公开表态，赞赏员工及合作伙伴对抗黑客攻击的行为。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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