朝鲜互联网周一瘫痪 原因不明

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/华盛顿/北京12月23日（记者 Lesley Wroughton/Megha Rajagopalan） - 监测互联网基础设施的美国公司Dyn Research称，周一朝鲜互联网瘫痪。近期朝鲜因索尼影业（Sony Pictures）遭黑客攻击一事成为焦点。
Dyn Research称，朝鲜网络中断的原因不明，也许是技术故障，也许是遭到黑客攻击或其他原因。数名了解索尼影业遭网络攻击事件调查的美国官员称，美国政府未卷入任何针对朝鲜的网络行动。
美国总统奥巴马周五曾表示，将对索尼影业遭遇的网络攻击作出回应，他当时说“事件、地点和方式由我们选”。奥巴马将索尼遭网络攻击归咎于朝鲜。
美国高级官员告诉路透，美方上周四向中国求助，请求中国关闭朝鲜方面使用的经由中国网络的服务器和路由器。
官员透露，美方并请求中国查证在中国的朝鲜黑客，一经发现便遣回朝鲜。美国希望中国向朝鲜传递明确讯号：中国不会容忍这类网络攻击行为。据称，截至周一，中国未直接回应美方请求。
周二时，朝鲜的互联网部分恢复，但仍不稳定。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。