朝鲜互联网周一瘫痪 原因不明

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔/华盛顿/北京12月23日（记者 Lesley Wroughton/Megha Rajagopalan） - 监测互联网基础设施的美国公司Dyn Research称，周一朝鲜互联网瘫痪。近期朝鲜因索尼影业（Sony Pictures）遭黑客攻击一事成为焦点。

Dyn Research称，朝鲜网络中断的原因不明，也许是技术故障，也许是遭到黑客攻击或其他原因。数名了解索尼影业遭网络攻击事件调查的美国官员称，美国政府未卷入任何针对朝鲜的网络行动。

美国总统奥巴马周五曾表示，将对索尼影业遭遇的网络攻击作出回应，他当时说“事件、地点和方式由我们选”。奥巴马将索尼遭网络攻击归咎于朝鲜。

美国高级官员告诉路透，美方上周四向中国求助，请求中国关闭朝鲜方面使用的经由中国网络的服务器和路由器。

官员透露，美方并请求中国查证在中国的朝鲜黑客，一经发现便遣回朝鲜。美国希望中国向朝鲜传递明确讯号：中国不会容忍这类网络攻击行为。据称，截至周一，中国未直接回应美方请求。

周二时，朝鲜的互联网部分恢复，但仍不稳定。（完）