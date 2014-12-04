调查者发现朝鲜或与索尼影视娱乐遭黑客攻击有关

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月3日（记者 Jim Finkle） - 熟悉调查情况的一位消息人士周三称，对索尼影视娱乐进行攻击的黑客使用的手段基于朝鲜对韩国进行类似攻击所用的工具。
该消息人士无权公开谈论索尼对这起攻击事件的调查。他表示，索尼聘用的调查人员查看了黑客留下的证据，将这起事件联系到朝鲜。
科技新闻网站Re/code周三稍早报道称，索尼准备指出朝鲜是攻击来源。这起攻击导致公司内部数据大量泄漏，被迫将计算机系统关闭一周。
但是美国国家安全官员表示，政府部门仍未确定朝鲜是否应对上述攻击事件负责。
索尼影视娱乐是好莱坞最大的影视制作企业之一，这起黑客攻击令有关政府和网络安全专家感到震惊。美国联邦调查局（FBI）周一对美国企业发出预警。
这起黑客攻击事件发生在11月24日，这距索尼影视娱乐计划发布由塞斯·罗根(Seth Rogen)和詹姆斯·弗朗科(James Franco)主演的喜剧片《采访》(The Interview)约有一个月。片中两人饰演的记者受雇于美国中情局，计划刺杀朝鲜领导人金正恩。
朝鲜政府6月在致联合国秘书长潘基文的信中谴责这部电影“毫不掩饰地支持恐怖主义以及是战争行径”。
Re/code的报道称，索尼有关朝鲜与黑客攻击有关的声明细节仍在最后敲定中，可能最早于周三发布。报道链接：(on.recode.net/1I0Erp2)
但是，当被问及Re/code的报道时，索尼一名发言人表示该公司没有声明要发布。
一名美国国家安全官员指出，大量政府、组织和个人有能力发动复杂的黑客攻击，目前来看对索尼影视娱乐的攻击看似并非极不寻常。另一名官员表示，现在对攻击来源作出明确认定还为时尚早。
正在调查此次黑客攻击的美国联邦调查局和国土安全部发言人拒绝发表评论。美国司法部和白宫也未作评论。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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