内部邮件曝光：索尼CEO敦促修改《刺杀金正恩》一关键镜头

演员塞斯·罗根与妻子2014年3月2日出席《名利场》奥斯卡派对的资料图片。 REUTERS/Danny Moloshok

路透12月10日纽约/首尔（记者 Jim Finkle/James Pearson） - 索尼影视娱乐被盗的电子邮件显示，在朝鲜谴责电影《刺杀金正恩》（The Interview）后，索尼首席执行官平井一夫要求柔和处理这部电影。

这部喜剧片定于12月25日在美国上映，讲述的是由赛斯·罗根（Seth Rogen）和詹姆斯·弗兰克（James Franco）扮演的记者，受美国中情局（CIA）雇佣前去刺杀金正恩。

根据路透获得的这些电子邮件，平井一夫要求索尼影视娱乐联合主席艾米·帕斯卡尔（Amy Pascal）修改这部影片的一个关键镜头--金正恩被坦克炮弹击中，导致头部爆炸。

帕斯卡尔向平井一夫指出，她已经遇到了来自电影创作者们的阻力，其中包括编剧兼联合导演赛斯·罗根。

平井一夫对该片的关注显示出索尼领导层对平壤反对意见的关切，甚至是在索尼影视娱乐上月遭到毁灭性的网络攻击之前。黑客袭击已导致该公司系统大部分瘫痪超过一周。

一名索尼官员告诉路透，平井一夫很少复查电影中的特定情节。

帕斯卡尔与赛斯·罗根交流后称，她处于困难境地，因为平井一夫要求她修改该片。

“这不是无关紧要的小事，我要应对的是索尼公司的总裁，”她说。

赛斯·罗根回应并承诺，在金正恩脸部留下的四处烧伤痕迹中删掉三处，并使“燃烧的头发”减少50%。不过他称他不可能满足所有的要求。

“头部爆炸的场面不能变得更模糊了，因为诚实来讲如果更模糊些，你就无法分辨爆炸场景，而且这个笑点也失灵了，”他说。

赛斯·罗根的经纪人拒绝进行评论。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。