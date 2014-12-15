索尼担忧遭到更多网络攻击--消息

路透华盛顿/波士顿12月12日（记者 Mark Hosenball/Jim Finkle） - 一位美国国家安全消息人士周五称，索尼影视娱乐的代表们已经告知美国安全机构，他们非常担忧在影片《采访》（The Interview）12月25日上映后，该公司可能会成为更多网络攻击的对象。

上述美国官员说：“他们受到了惊吓。”索尼影视娱乐上月遭到毁灭性的网络攻击，目前正在重建一些电脑系统，并试图恢复公众形象。这名官员未受权公开谈论政府与索尼影视娱乐之间的磋商。

索尼影视娱乐发言人Jean Guerin拒绝对该官员的言论发表评论。喜剧影片《采访》将于圣诞节当日在美国和加拿大上映，片中讲述了美国中情局试图刺杀朝鲜领导人金正恩的情节。

熟悉美国政府和索尼方面对网络攻击事件调查情况的人士之前告诉路透，平壤当局是攻击事件的主要嫌疑对象。他们认为，该网络攻击是对影片《采访》的报复。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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