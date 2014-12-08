朝鲜称索尼影视娱乐遭黑客攻击或是其支持者所为

路透首尔/波士顿12月7日（记者 Kahyun Yang/Jim Finkle） - 朝中社周日在一篇报导中称，索尼影视娱乐所遭到的网络攻击可能是亲朝鲜的支持者所为，针对朝鲜的相关指控乃“荒唐谣言”。

文章称：“索尼影视娱乐遭到的黑客攻击，可能是朝鲜的支持者和同情者响应朝鲜的吸引力而做出的正义之举。”

文章对韩国予以痛斥，指责韩国“散播朝鲜参与这起黑客攻击事件的虚假谣言”。这是朝鲜方面迄今对索尼影视娱乐遭网络攻击事件做出的最详尽回应。

文章还对美国发出警告，称“世界各地遍布大量的朝鲜支持者和同情者”。

文章称，黑客组织“和平守卫者”（Guardians of Peace）便是这样的一个组织。该组织已表示对索尼(6758.T)遭攻击负责。朝鲜一名外交官否认朝鲜是这起网络攻击事件的幕后黑手。但一位美国国家安全消息人士称，朝鲜是嫌疑对象之一。

美国前情报高官Joseph DeTrani称，当朝鲜就其参与攻击发表声明时，该国一贯是实话实说。

DeTrani还称，朝鲜领导人金正恩仅掌权三年，这可能令该国的相关政策发生变化。

DeTrani称，他不知道朝鲜是否为此事负责，但朝鲜有能力发动此类攻击。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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