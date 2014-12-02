朝鲜是否与索尼遭黑客攻击有关？ 朝鲜回复“等着瞧”

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透联合国12月1日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周一被问及是否卷入了对索尼影业的网络攻击时，给出的回复是“等着瞧吧”。索尼影业一个月后将推出一部有关暗杀金正恩的电影。
当被问及索尼影业遭到的网络攻击时，朝鲜驻联合国使团发言人说：“敌对势力把什么事都跟朝鲜扯到一起。我的建议是：等着瞧吧。”
朝鲜提到美国和韩国时，常常称其为敌对势力。
记者询问朝鲜是否未卷入对索尼影业的网络攻击，该发言人在电子邮件中回复道：“对此我一无所知。”
《洛杉矶时报》称，索尼影业电脑网络上周一瘫痪，在黑屏前屏幕上出现了一个红色骷髅头像，还有一段文字称“是GOP实施的攻击”。有消息称GOP是“和平卫士”（Guardians ofPeace）的简称。该报称，黑客还警告称将披露从索尼窃取的“秘密”。
据科技新闻网站Re/code称，索尼和安全咨询人士正调查是否有人可能从中国境内、代表朝鲜实施了这次攻击。
上周六一位消息人士告诉路透，索尼影业在调查所有的可能性，并称目前并无证据表明朝鲜与此次攻击有关。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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