朝鲜是否与索尼遭黑客攻击有关？ 朝鲜回复“等着瞧”

路透联合国12月1日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周一被问及是否卷入了对索尼影业的网络攻击时，给出的回复是“等着瞧吧”。索尼影业一个月后将推出一部有关暗杀金正恩的电影。

当被问及索尼影业遭到的网络攻击时，朝鲜驻联合国使团发言人说：“敌对势力把什么事都跟朝鲜扯到一起。我的建议是：等着瞧吧。”

朝鲜提到美国和韩国时，常常称其为敌对势力。

记者询问朝鲜是否未卷入对索尼影业的网络攻击，该发言人在电子邮件中回复道：“对此我一无所知。”

《洛杉矶时报》称，索尼影业电脑网络上周一瘫痪，在黑屏前屏幕上出现了一个红色骷髅头像，还有一段文字称“是GOP实施的攻击”。有消息称GOP是“和平卫士”（Guardians ofPeace）的简称。该报称，黑客还警告称将披露从索尼窃取的“秘密”。

据科技新闻网站Re/code称，索尼和安全咨询人士正调查是否有人可能从中国境内、代表朝鲜实施了这次攻击。

上周六一位消息人士告诉路透，索尼影业在调查所有的可能性，并称目前并无证据表明朝鲜与此次攻击有关。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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