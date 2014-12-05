黑客在朝鲜属于养尊处优的精英阶层--脱北者

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透首尔12月5日（记者 Ju-min Park/James Pearson） - 一些脱北者称朝鲜虽然贫穷且遭到孤立，但该国却向被称为“121局”的网络战组织投入了众多资源。朝鲜目前正因索尼影视娱乐遭到黑客攻击而被列为嫌疑对象之一。
朝鲜一名外交官否认该国是索尼影视娱乐遭到黑客攻击的幕后黑手，但美国一名国家安全官员称该国是嫌疑对象之一。
脱北者称，“121局”隶属于朝鲜军方旗下的精英间谍机构--侦察总局，拥有朝鲜部分最为出色的电脑专家。“121局”参与过政府发起的监视或破坏敌人的黑客攻击活动。
军事及软件安全专家称，朝鲜有发起网络战的能力。朝鲜发起网络攻击的多数目标针对韩国。不过朝鲜常常对美国公开表示仇恨。
脱北者Jang Se-yul称，军方黑客在朝鲜属于能力最为出众、酬劳丰厚的人群，他们被精挑细选出来，从17岁就开始接受培训。Jang Se-yul也曾在朝鲜自动化大学（University of Automation）接受培训的学员之一，他在六年前脱北前往韩国。
他在首尔对路透称，“121局”由大约1,800名网络战士组成，被视为军方的精英单位。
“对于他们而言，最强大的武器就是网络。在朝鲜，这被称为秘密战争，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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