朝鲜提议联合调查索尼遭网络攻击案，美国称荒谬

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国12月22日 - 针对朝鲜要求和美国联合调查索尼影业遭网络攻击，并威胁称若美国拒绝将进行报复，美国常驻联合国代表萨曼莎•鲍尔( Samantha Power）周一回应称这是荒谬的。
“对于一个因一部好莱坞喜剧片而威胁对美国采取‘无情对抗手段’，并且对将成千上万人关押在悲惨劳改营中丝毫没有感到不安的政权来说，这正是我们预料它会有的行为，”鲍尔说。
鲍尔在联合国安理会发表演讲时称：“安理会有责任考虑联合国调查委员会有关将朝鲜状况提交国际刑事法庭的建议，并考虑其他适当问责行动。”（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。