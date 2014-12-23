朝鲜提议联合调查索尼遭网络攻击案，美国称荒谬

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月22日 - 针对朝鲜要求和美国联合调查索尼影业遭网络攻击，并威胁称若美国拒绝将进行报复，美国常驻联合国代表萨曼莎•鲍尔( Samantha Power）周一回应称这是荒谬的。

“对于一个因一部好莱坞喜剧片而威胁对美国采取‘无情对抗手段’，并且对将成千上万人关押在悲惨劳改营中丝毫没有感到不安的政权来说，这正是我们预料它会有的行为，”鲍尔说。

鲍尔在联合国安理会发表演讲时称：“安理会有责任考虑联合国调查委员会有关将朝鲜状况提交国际刑事法庭的建议，并考虑其他适当问责行动。”（完）