近半数美国人不赞同索尼取消刺杀金正恩电影发布--调查

路透洛杉矶12月22日（记者 Mary Milliken） - 路透/益普索周一公布的调查显示，近半数受访美国人认为，索尼影业取消喜剧片《采访》的发布是个错误的决定。日前，索尼公司电脑网络遭到黑客攻击。

47%受访者表示，他们不赞同索尼上周三决定取消该电影的发布。这部电影剧情涉及刺杀朝鲜领导人金正恩，几家美国影院连锁企业决定不放映该片。

29%受访者称，他们赞同取消电影发布的决定，24%受访者称他们没有看法。《采访》原计划在圣诞节正式发行。

美国联邦调查局（FBI）认定朝鲜政府要对导致索尼影业电脑网络瘫痪的黑客攻击活动负责。黑客攻击还导致索尼很多敏感数据和个人电邮被曝光。

朝鲜否认应为此事负责，并呼吁进行联合调查。美国常驻联合国代表Samantha Powers认为这一建议是“荒谬的”。

在12月18-22日进行的这次在线民调显示，美国人多数认同美国总统奥巴马的看法。奥巴马上周五称，索尼取消电影发布并屈服于黑客的恫吓，这是“犯了一个错误”。他对好莱坞的自我审查感到忧虑。

索尼影业执行长Michael Lynton回应称，公司别无选择，因之前影院因黑客对电影院和观众发出的威胁而决定不放映该影片。他希望选择其他平台发布这部电影，但是没有合作伙伴响应。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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