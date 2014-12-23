近半数美国人不赞同索尼取消刺杀金正恩电影发布--调查

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月22日（记者 Mary Milliken） - 路透/益普索周一公布的调查显示，近半数受访美国人认为，索尼影业取消喜剧片《采访》的发布是个错误的决定。日前，索尼公司电脑网络遭到黑客攻击。
47%受访者表示，他们不赞同索尼上周三决定取消该电影的发布。这部电影剧情涉及刺杀朝鲜领导人金正恩，几家美国影院连锁企业决定不放映该片。
29%受访者称，他们赞同取消电影发布的决定，24%受访者称他们没有看法。《采访》原计划在圣诞节正式发行。
美国联邦调查局（FBI）认定朝鲜政府要对导致索尼影业电脑网络瘫痪的黑客攻击活动负责。黑客攻击还导致索尼很多敏感数据和个人电邮被曝光。
朝鲜否认应为此事负责，并呼吁进行联合调查。美国常驻联合国代表Samantha Powers认为这一建议是“荒谬的”。
在12月18-22日进行的这次在线民调显示，美国人多数认同美国总统奥巴马的看法。奥巴马上周五称，索尼取消电影发布并屈服于黑客的恫吓，这是“犯了一个错误”。他对好莱坞的自我审查感到忧虑。
索尼影业执行长Michael Lynton回应称，公司别无选择，因之前影院因黑客对电影院和观众发出的威胁而决定不放映该影片。他希望选择其他平台发布这部电影，但是没有合作伙伴响应。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。