刺杀金正恩电影纽约首映式被取消

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透波士顿12月16日（记者 Jim Finkle/Mark Hosenball） - 索尼影业拍摄的以刺杀朝鲜领导人金正恩为剧情的电影《采访》在纽约的首映式被取消。一位消息人士称，因受到一黑客组织的威胁，一家连锁影院已取消上映计划。
黑客们周二警告公众不要去影院看这部电影，并提醒观影者不要忘记911事件。这些黑客还宣称对索尼(6758.T)电脑系统上月遭黑客攻击负责。
黑客们写道，“我们奉劝你们那时最好离这些地方远点。”
“（要是你家就在附近，你最好离开。）”
Landmark公司原计划在其位于纽约下东城阳光电影院举行这部电影的首映式。该公司发言人周二通过电邮表示取消放映，但没有提及原因。
索尼发言人没有立刻对黑客的威胁作出评论。
据熟悉内情的一位消息人士称，索尼高管早前曾对影院经营商表示，不会取消电影上映，但如果影院决定不上映，他们不会反对。
上述消息人士称，Carmike CinemasCKEC.O周二晚通知索尼将不放映该影片。这家公司在美国41个州拥有278家影院。Carmike一位发言人称，周二晚无法联系到该公司高管发表置评。
美国国土安全部一位官员以及另一位美国安全官员称，相关调查尚未发现证实该威胁的任何实质性东西。
不过，洛杉矶和纽约的警方称，对该警告不敢掉以轻心。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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