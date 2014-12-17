刺杀金正恩电影纽约首映式被取消

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿12月16日 - 索尼影业拍摄的以刺杀朝鲜领导人金正恩为剧情的电影《采访》在纽约的首映式被取消。一位消息人士称，因受到一黑客组织的威胁，一家连锁影院已取消上映计划。
黑客们周二警告公众不要去影院看这部电影，并提醒观影者不要忘记911事件。这些黑客还宣称对索尼 电脑系统上月遭黑客攻击负责。
黑客们写道，“我们奉劝你们那时最好离这些地方远点。”
“（要是你家就在附近，你最好离开。）”
Landmark公司原计划在其位于纽约下东城阳光电影院举行这部电影的首映式。该公司发言人周二通过电邮表示取消放映，但没有提及原因。
索尼发言人没有立刻对黑客的威胁作出评论。
据熟悉内情的一位消息人士称，索尼高管早前曾对影院经营商表示，不会取消电影上映，但如果影院决定不上映，他们不会反对。
上述消息人士称，Carmike Cinemas 周二晚通知索尼将不放映该影片。这家公司在美国41个州拥有278家影院。Carmike一位发言人称，周二晚无法联系到该公司高管发表置评。
美国国土安全部一位官员以及另一位美国安全官员称，相关调查尚未发现证实该威胁的任何实质性东西。
不过，洛杉矶和纽约的警方称，对该警告不敢掉以轻心。(完)
编译：程芳 发稿：王凤昌
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
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