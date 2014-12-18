索尼取消刺杀金正恩电影发布

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透洛杉矶12月18日（记者 Eric Kelsey/Lisa Richwine/Piya Sinha-Roy） - 索尼影业(6758.T)已取消以刺杀金正恩为题材的影片《采访》的发布。
对索尼拍摄的这部电影万分恼火的黑客上月攻击了该公司，在互联网上曝光了该公司的很多文件以及多部尚未发布的电影。
美国政府一位消息人士称，华府或很快正式宣布朝鲜政府是此次黑客攻击的幕后支持者。
这部耗资4,400万美元的电影原定于12月25日圣诞节当日在数千家影院首映。
当被问及《采访》是否会稍后在影院上映或可视频点播时，索尼一位发言人周三称，“这部电影索尼没有进一步发布计划。”
当天早些时候，索尼取消了原定下周在影院的发布，称因多家连锁影院决定暂停上映该影片。发动攻击的黑客组织曾威胁将对计划上映该电影的影院发动攻击。
朝鲜否认是黑客攻击的幕后支持者，但华盛顿的安全专家称，平壤要为此负责，这是公开的秘密。
索尼取消发布的决定立刻招致批评。
“索尼被攻陷，美国输掉了第一场网络战。这是非常非常危险的先例，”美国众议院前议长、共和党人Newt Gingrich在Twitter上发文称。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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