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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 22日 星期一 14:40 BJT

奥巴马称针对索尼的网络攻击并非战争行为

美国总统奥巴马周日称，针对索尼影业的大规模网络攻击活动并非战争行为，而是网络空间的蓄意破坏行动。他希望美国民众对朝鲜的怒火不会发展到失控地步。路透
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