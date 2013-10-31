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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 15:20 BJT

更新版-日股业绩：索尼第二季净亏193亿日圆，下调全年营业利润预估

(新增细节)

路透东京10月31日 - 日本索尼 下调全年获利预估，且9月当季录得净亏，因为困顿的电视(TV)业务再次亏损，突显其在电子硬件业务扭亏为盈方面的困难。

索尼公布，第二季净亏193亿日圆(约合1.9665亿美元)。TV业务亏损93亿日圆，该业务第一季营业利润为52亿日圆。

索尼将截至明年3月的整个财年的营业利润预估从2,300亿日圆下调至1,700亿日圆，低于汤森路透I/B/E/S访查的22名分析师平均预估的2,210亿日圆。

索尼还下调全年TV销售目标，不过财务长(CFO)Masaru Kato表示，该公司维持电子部门的全年获利目标不变。

Panasonic 和东芝 等日本消费电子制造商一直饱受TV业务亏损困扰，因亚洲对手带来激烈竞争冲击。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

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