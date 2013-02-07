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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 14:42 BJT

日股业绩: 索尼第三季盈利464亿日圆,得益于成本降低和资产出售

继上一财年亏损670亿日圆后,索尼坚持本年度全年营业利润为1,300亿日圆的预估,19位分析师的总体预估为1,190亿日圆.

自年初以来,索尼股价上涨将近60%,脱离30年低点,同期日经指数 上涨了9%.(完)
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