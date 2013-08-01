日股业绩：索尼第一季营业利润超预期，手机和图像传感器旺销

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透东京8月1日 - 索尼 周四公布第一季营业利润高于预期，因旗舰手机Xperia在日本销售强劲，且手机用图像传感器(影像感测元件)出口量增加。
获利能力大增可能不足以讨积极股东Daniel Loeb的欢心。Loeb掌管的对冲基金Third Point LLC提议该公司出售多达五分之一的娱乐事业股权，以取得现金来振兴电子事业；该公司娱乐事业涵盖电影、电视及音乐，是公司赚钱的部门。
索尼4-6月当季营业利润为363.6亿日圆(3.6968亿美元)，超过汤森路透I/B/E/S调查四位分析师所做出的预估--253亿日圆，公司上年同期营业利润为63亿日圆。索尼生产的产品包括PlayStation游戏机和Bravia电视。
索尼仍将全年营业利润预估维持在5月提出的2,300亿日圆，汤森路透I/B/E/S调查21位分析师的预估是2,258亿日圆。索尼还将全年营收预估上调至7.9万亿(兆)日圆，此前为7.5万亿日圆。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
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