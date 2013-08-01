日股业绩：索尼第一季营业利润超预期，手机和图像传感器旺销

路透东京8月1日 - 索尼 周四公布第一季营业利润高于预期，因旗舰手机Xperia在日本销售强劲，且手机用图像传感器(影像感测元件)出口量增加。

获利能力大增可能不足以讨积极股东Daniel Loeb的欢心。Loeb掌管的对冲基金Third Point LLC提议该公司出售多达五分之一的娱乐事业股权，以取得现金来振兴电子事业；该公司娱乐事业涵盖电影、电视及音乐，是公司赚钱的部门。

索尼4-6月当季营业利润为363.6亿日圆(3.6968亿美元)，超过汤森路透I/B/E/S调查四位分析师所做出的预估--253亿日圆，公司上年同期营业利润为63亿日圆。索尼生产的产品包括PlayStation游戏机和Bravia电视。