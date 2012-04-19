索尼收购百代音乐出版业务将获欧盟批准--FT

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透4月19日电---英国金融时报(FT)援引参与谈判的消息人士称,索尼(6758.T)牵头财团以22亿美元收购百代(EMI)旗下音乐出版业务的交易将获得欧洲反垄断监管部门的批准.
该报称,欧盟执行决策行政机构--欧盟执委会的批准将帮助索尼避免陷入较长时间的反垄断评估.
此交易将使索尼成为该行业的龙头老大,而为了赢得欧盟的批准,该公司稍早做出让步.
金融时报称,索尼将出售百代音乐旗下一些每年将产生大约2,500万欧元收入的业务.
欧盟执委会的一名发言人拒绝就金融时报的报导置评.
路透尚无法立即联系上该执委会的一名新闻官员.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
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