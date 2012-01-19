专访：索尼爱立信将继续专注安卓系统智能手机--CFO

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月19日电---索尼爱立信首席财务官(CFO) Bill Glaser在接受路透采访时称,在公司成为索尼全资子公司之後,将继续专注于搭载谷歌安卓系统的智能手机.
该公司周四表示预计索尼出资10.5亿欧元(约合13.5亿美元)收购爱立信持有的合资公司50%股权事宜,最晚在2月定案.
索尼爱立信CFO在采访中称,"我们可以凭此与索尼进行更深入的整合.我们将持之不变地专注安卓和智能手机."
稍早索尼爱立信公布第四季税前亏损2.47亿欧元,路透调查预估为稍有获利.这家全球第九大手机制造商将亏损归因于需求放缓且竞争激烈.(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
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