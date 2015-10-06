索尼旗下影像感测器业务快速成长 将分拆独立

路透东京10月6日 - 日本索尼(6758.T)表示，将把旗下半导体业务分拆出来，以提振影像感测器等装置的业务成长，该类产品在近年来为公司最热销的产品。

索尼表示，公司正在将多项业务剥离成为多家个别公司，同时维持全资所有权，藉此加速决议过程，让这些公司为获利能力负起更多责任。

用于苹果(AAPL.O)iPhone等智能手机的感测器，在过去一年已协助索尼扭转情势，尽管旗下电视和手机业务仍情况艰难。(完)