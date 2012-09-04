索尼不会卷入平板电脑市场价格战--高管

路透东京9月4日电---索尼(6758.T)周二表示,该公司不会卷入平板个人电脑市场的价格战,而寻求通过本月发布的新平板电脑,与采用Android系统的竞争对手三星电子(005930.KS)展开竞争.目前市场充斥着来自其它制造商的廉价机型.

索尼将从9月7日起在美销售其最新款Xperia平板电脑.其中16GB版本售价399美元,与三星类似机型售价一样.苹果(AAPL.O)16GB版本的iPad 2零售价也与此相同,其高分辨率机型售价则要高出100美元以上.

"我们目前并未考虑就平板电脑展开价格竞争,"索尼执行副总裁铃木国正在东京召开的媒体见面会上称.

"确立跻身行业第一的目标,对我们很重要,"铃木国称.随着电视营收下滑,他正带领公司努力使手机业务成为利润增长点.

索尼还希望提高数码相机和游戏机的销量,同时开发医疗设备等新业务.截至3月31日的一年,该公司录得创纪录的4,550亿日圆净亏损.(完)

--编译 许娜; 审校 石冠兰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。