索尼调高游戏部门营收目标 但调降图像传感器部门展望

路透东京6月29日 - 日本索尼(Sony)(6758.T)调高下一财年游戏部门营收目标，寄望于新的虚拟实境(VR)头戴装置，但调降图像传感器业务展望，因智能手机需求减弱。

由于这两个事业部门的前景一好一坏，索尼维持下一财年营业利润目标不变，仍预估为5,000亿日圆(49亿美元)。

游戏事业料将成为索尼业绩成长主力，因有游戏机销售强劲、旗下游戏网络订户数成长、及新款头戴装置等因素推动。索尼的VR头戴装置售价将在399美元，远低于Facebook旗下Oculus Rift产品的599美元定价。

营收目标从1.4-1.6万亿日圆上调至1.8-1.9万亿日圆(176-186亿美元)。

不过索尼大幅调降包括图像传感器在内的电子元件部门营收预估，因全球智能手机需求走软，且撤销了对高端相机模块的开发。

目前将营收预估区间下调至1-1.05万亿日圆，之前的营收预估为1.3-1.5万亿日圆。(完)