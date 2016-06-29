索尼调高游戏部门营收目标 但调降图像传感器部门展望

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月29日 - 日本索尼(Sony)(6758.T)调高下一财年游戏部门营收目标，寄望于新的虚拟实境(VR)头戴装置，但调降图像传感器业务展望，因智能手机需求减弱。
由于这两个事业部门的前景一好一坏，索尼维持下一财年营业利润目标不变，仍预估为5,000亿日圆(49亿美元)。
游戏事业料将成为索尼业绩成长主力，因有游戏机销售强劲、旗下游戏网络订户数成长、及新款头戴装置等因素推动。索尼的VR头戴装置售价将在399美元，远低于Facebook旗下Oculus Rift产品的599美元定价。
营收目标从1.4-1.6万亿日圆上调至1.8-1.9万亿日圆(176-186亿美元)。
不过索尼大幅调降包括图像传感器在内的电子元件部门营收预估，因全球智能手机需求走软，且撤销了对高端相机模块的开发。
目前将营收预估区间下调至1-1.05万亿日圆，之前的营收预估为1.3-1.5万亿日圆。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 于春红/戴素萍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。