索尼希望成为全球第三大智能手机厂商

路透东京3月4日 - 索尼(6758.T)表示，其目标为争取在智能手机市场排名第三大，仅次于苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)，使其将和同样想要争夺第三大厂商的中国华为(002502.SZ)和中兴通讯(000063.SZ)相互竞争。

索尼移动业务主管Kunimasa Suzuki表示，公司将会针对每个市场调整智能手机的发展。这暗示索尼可能会针对开发中国家推出较便宜的机种。

根据研究公司IDC，截至12月31日止的第四季，索尼以4.5%的市占率在全球智能手机市场排名第四大，排名在前的华为拿下4.9%的市占率，排名在后的中兴通讯则有4.3%的市占率。三星和苹果合计拿下逾半数的市场。(完)

(编译 戴素萍; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。