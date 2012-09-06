索尼中国客户信息遭黑客窃取

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透东京9月6日电---日本索尼公司(6758.T)称，该公司移动部门存储在第三方服务器上的400名中国大陆及台湾客户的电子邮件地址和姓名遭黑客窃取。
这些客户的信用卡信息没有被窃，黑客组织NullCrew已通过Twitter宣称对此负责。
索尼发言人George Boyd在东京称，该公司目前还不知道攻击的来源。
一位未具名的行业消息人士对路透表示，索尼自己的服务器并未遭到攻击，但该公司客户信息有时会被委托由外部公司管理，以方便进行销售推广和其他活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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