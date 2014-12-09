有组织宣称为黑客事件负责 要求索尼取消上映《刺杀金正恩》

自称为索尼影视娱乐遭黑客攻击事件负责的的组织“和平守卫者”（GOP）要求该公司取消上映影片《刺杀金正恩》（The Interview）。这部喜剧片虚构了一场刺杀朝鲜领导人金正恩的阴谋。朝鲜曾向联合国秘书长潘基文致信称，《刺杀金正恩》是一部“赤裸裸地支持恐怖主义和战争行为”的影片。路透