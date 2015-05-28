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国际财经 | 2015年 5月 28日 星期四 15:44 BJT

索尼电视机业务主管称将以涨价来因应美元走强

路透东京5月28日 - 日本电子业巨擘索尼(6758.T)负责电视机业务的主管表示，将藉由涨价来吸收美元走强的冲击，以确保该事业的获利；电视机业务被视为是索尼的羸弱环节之一。

索尼家庭影音娱乐业务主管高木一郎周四称，索尼相信在调高价格后产品仍能热卖。

美元大涨使得索尼消费电子商品的原物料及制造成本上升。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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