索尼第二季获利高于预期 受益于游戏机业务强劲

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透东京10月29日 - 日本索尼(6758.T)第二季录得营业利润，PlayStation 4游戏机销售强劲，帮助抵消了智能手机业务低迷的影响，并让公司在消费电子业务经历了数年下滑之后，步入了复苏的轨道。
索尼周四公布，7-9月营业利润为880亿日圆(7.29亿美元), 为八年来第二高的季度营业利润，汤森路透调查的九位分析师平均预估为873亿日圆。
索尼上年同期亏损856亿日圆，因手机部门认列减损。
公司称其游戏和网络业务营业利润增长10%，得益于PlayStation 4游戏软件销售强劲。公司还将游戏业务全年获利预估提高至800亿日圆，此前的预估为600亿日圆。此外，索尼还将PlayStation 4游戏机销量预估从1,650万台提高至1,750万台。
在过去的一年中，相机传感器业务为公司业绩复苏做出了重要贡献。该部门营业利润同比增长44亿日圆至327亿日圆。
索尼周三同意收购东芝(6502.T)的影像感应元件业务，估计交易金额为200亿日圆，并将从东芝接收大约1,100名员工。东芝正在力图走出13亿美元的会计丑闻阴影。
“这项业务对于索尼非常关键，”索尼财务长吉田宪一郎在记者会上表示，“我们在这个领域缺乏工程师，我们欢迎东芝工程师。”
索尼希望，其在相机传感器市场中的优势地位将帮助抵消手机、电视和其它消费电子产品需求疲弱的影响。
索尼手机业务仍然亏损，面临其它亚洲厂商的强烈竞争，亏损206亿日圆。
索尼维持全年度营业利润与营收预期不变。它预测营业利润为3,200亿日圆，接近增长四倍；预期营收为7.9万亿(兆)日圆，下降3.8%。(完)
(编译 张荻/张涛；审校 高琦)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。