索尼第二季获利高于预期 受益于游戏机业务强劲

路透东京10月29日 - 日本索尼(6758.T)第二季录得营业利润，PlayStation 4游戏机销售强劲，帮助抵消了智能手机业务低迷的影响，并让公司在消费电子业务经历了数年下滑之后，步入了复苏的轨道。

索尼周四公布，7-9月营业利润为880亿日圆(7.29亿美元), 为八年来第二高的季度营业利润，汤森路透调查的九位分析师平均预估为873亿日圆。

索尼上年同期亏损856亿日圆，因手机部门认列减损。

公司称其游戏和网络业务营业利润增长10%，得益于PlayStation 4游戏软件销售强劲。公司还将游戏业务全年获利预估提高至800亿日圆，此前的预估为600亿日圆。此外，索尼还将PlayStation 4游戏机销量预估从1,650万台提高至1,750万台。

在过去的一年中，相机传感器业务为公司业绩复苏做出了重要贡献。该部门营业利润同比增长44亿日圆至327亿日圆。

索尼周三同意收购东芝(6502.T)的影像感应元件业务，估计交易金额为200亿日圆，并将从东芝接收大约1,100名员工。东芝正在力图走出13亿美元的会计丑闻阴影。

“这项业务对于索尼非常关键，”索尼财务长吉田宪一郎在记者会上表示，“我们在这个领域缺乏工程师，我们欢迎东芝工程师。”

索尼希望，其在相机传感器市场中的优势地位将帮助抵消手机、电视和其它消费电子产品需求疲弱的影响。

索尼手机业务仍然亏损，面临其它亚洲厂商的强烈竞争，亏损206亿日圆。

索尼维持全年度营业利润与营收预期不变。它预测营业利润为3,200亿日圆，接近增长四倍；预期营收为7.9万亿(兆)日圆，下降3.8%。(完)