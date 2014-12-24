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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 24日 星期三 11:14 BJT

索尼影业圣诞节有限上映《刺杀金正恩》

索尼影业称，影片《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）圣诞将在美国逾200家影院上映。之前索尼曾决定取消上映该影片。白宫对索尼的最新决定表示赞赏。总统发言人Eric Schultz在声明中称：“索尼和相关影院的决定，使得人们可以就这部影片作出自己的选择，我们对此表示欢迎。”路透
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