索尼明年2月22日在日本开售PS4

设计人员2013年2月20日在纽约的发布仪式中展示PlayStation 4游戏主机。路透

路透东京9月9日 - 索尼(6758.T)周一称，将于明年2月22日在日本推出最新的PlayStation 4游戏主机，比美国推出时间约晚三个月。

PS4基础版售价为39,980日圆（400美元），与北美399美元的售价相当。微软将于11月22日推出的Xbox One售价为499美元。

索尼8月称，已经收到100万部PS4预订单。PS4将于11月29日开始在欧洲、澳大利亚和南美销售。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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