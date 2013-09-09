索尼明年2月22日在日本开售PS4

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透东京9月9日 - 索尼(6758.T)周一称，将于明年2月22日在日本推出最新的PlayStation 4游戏主机，比美国推出时间约晚三个月。
PS4基础版售价为39,980日圆（400美元），与北美399美元的售价相当。微软将于11月22日推出的Xbox One售价为499美元。
索尼8月称，已经收到100万部PS4预订单。PS4将于11月29日开始在欧洲、澳大利亚和南美销售。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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