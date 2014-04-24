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国际财经 | 2014年 4月 24日 星期四 09:05 BJT

索尼将进军房地产业务--日经

路透4月24日 -日本经济新闻未援引消息来源报导称，索尼(6758.T)将于8月涉足房地产业务，并计划在三年内将该业务上市。

该报称，索尼近期在东京成立了房地产部门，目标在五年内实现500亿日圆(4.884亿美元)的年销售额。

日经报导称，进军房地产是索尼新项目团队的首个计划，该团队专门开创新业务，目标是在未来三年开发10个以上新业务领域。(完)

(编译 石冠兰 审校 王兴亚)

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