索尼最快今年底前全球裁员1万人

《日本经济新闻》周一报道，索尼最快2012年底前将把全球员工数裁减1万人，或相当整体员工数的6%。该报并报道,呈现亏损的索尼可能也会要求在2011/12年度任职的七名执行董事归还奖金，包括会长兼社长兼执行长斯特林格。路透