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职场管理 | 2012年 4月 9日 星期一 13:55 BJT

索尼最快今年底前全球裁员1万人

路透东京4月9日电---日本经济新闻周一报导称,索尼(6758.T)最快2012年底前将把全球员工数裁减1万人,或相当整体员工数的6%.

日经新闻报导,呈现亏损的索尼可能也会要求在2011/12年度任职的七名执行董事归还奖金,包括会长兼社长兼执行长(CEO)斯特林格.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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