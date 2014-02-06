索尼亏损加剧 退出PC业务并将电视分拆独立

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 预计本财年净损11亿美元，核心业务欠佳
* 退出个人电脑业务，计划独立电视业务
* 裁员5,000人将协助一年省下近10亿美元
路透东京2月6日 -索尼(Sony)(6758.T)采取更多措施来扭转亏损的电子业务，退出个人电脑业务，并分拆电视业务形成一独立部门，同时索尼警告预计今年有严重亏损。
索尼周四表示，此次重组将裁掉5,000个工作岗位，中长期可以使每年减少1,000亿日圆(9.88亿美元)的固定成本。亏损的电视业务部门，在索尼与全球电子业巨头苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等试图竞争时拖后腿。
由于重组费用扬升，且移动和家庭娱乐等核心业务部门表现不及预期，索尼称当前预计在3月结束的财年净亏1,100亿日圆(11亿美元)，此前预估为净利300亿日圆。
涉及电视和个人电脑业务的裁员将在2015年3月前实施。索尼称节省效果将在2015-16财年体现。
索尼表示，Vaio个人电脑部门将出售给投资基金Japan IndustrialPartners，一如外界普遍预期。Japan IndustrialPartners将设立独立公司来接收这项业务。出售业务的财务条款并未公布，但索尼最初将持有该公司的5%股权。
索尼指出，电视机业务将在2014年7月分拆独立。
索尼电视机业务上次录得全年营业获利是在2003/04财年，随后的九个财年内该业务累计亏损7,619亿日圆(75亿美元)。索尼公司主管周四表示，预期电视机业务本财年亏损250亿日圆。
在金融服务业务强劲表现下，索尼10-12月当季录得营业利润903亿日圆，高于上年同期的464.3亿日圆，也高于汤森路透I/B/E/S调查六名分析师平均预估的719亿日圆。
但由于智慧型手机、个人电脑、电视机和音响业务在财年头九个月的表现逊于预期，索尼将其全年营业利润预估由1,700亿日圆下调至800亿日圆。(完)
(编译 田建华/王冠中; 审校 蔡美珍/于春红)
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