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国际财经 | 2013年 11月 1日 星期五 09:39 BJT

索尼大幅调降年度财测 股价跌近10%

路透东京11月1日 -日本消费电子巨擘索尼(6758.T)股价周五一度下跌10%至五个月低点1,690日圆，之前该公司将全年营业利润预估调降26%，因其处境艰难的电视业务重陷亏损状态。

索尼在9月当季录得净亏损，并将2014年3月止的会计年度营业利润估值调降至1,700亿日圆(17.3亿美元)，此前估计为2,600亿日圆。

相比之下，松下(Panasonic)(6752.T)提高获利预估，因其对工业客户的电池等产品销售强劲。夏普(6753.T)两年来首次恢复季度净获利，受太阳能面板销售提振。

松下股价一度涨6.4%至近两年半高位1,048日圆，夏普升1.7%至294日圆。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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