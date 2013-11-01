索尼大幅调降年度财测 股价跌近10%

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透东京11月1日 -日本消费电子巨擘索尼(6758.T)股价周五一度下跌10%至五个月低点1,690日圆，之前该公司将全年营业利润预估调降26%，因其处境艰难的电视业务重陷亏损状态。
索尼在9月当季录得净亏损，并将2014年3月止的会计年度营业利润估值调降至1,700亿日圆(17.3亿美元)，此前估计为2,600亿日圆。
相比之下，松下(Panasonic)(6752.T)提高获利预估，因其对工业客户的电池等产品销售强劲。夏普(6753.T)两年来首次恢复季度净获利，受太阳能面板销售提振。
松下股价一度涨6.4%至近两年半高位1,048日圆，夏普升1.7%至294日圆。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。