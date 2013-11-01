索尼大幅调降年度财测 股价跌近10%

路透东京11月1日 -日本消费电子巨擘索尼(6758.T)股价周五一度下跌10%至五个月低点1,690日圆，之前该公司将全年营业利润预估调降26%，因其处境艰难的电视业务重陷亏损状态。

索尼在9月当季录得净亏损，并将2014年3月止的会计年度营业利润估值调降至1,700亿日圆(17.3亿美元)，此前估计为2,600亿日圆。