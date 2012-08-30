Sony Mobile称苹果三星专利诉讼结果对其影响不大

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透柏林8月30日电---日本索尼(6758.T)旗下Sony Mobile认为,谷歌(GOOG.O)安卓(Android)软件专利问题尚未对其造成很大影响.该公司生产的智能手机采用的是安卓软件.
上周美国陪审团裁定,三星多款基於安卓系统的手机侵犯了苹果(AAPL.O)的专利.
"到今天为止,我们的业务尚未受到很大影响,"Sony Mobile的首席执行官Kunimasa Suzuki对路透表示.
Suzuki称,他坚信公司2012-2013会计年度智能手机销量将超过上年的3,400万部.(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
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