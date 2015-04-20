索尼发布Xperia Z4，瞄准高端智能手机市场

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月20日 - 索尼 周一发布新款高档手机Xperia Z4，这款手机配备金属铝框，屏幕为5.2英寸。这表明该公司虽在缩小移动业务规模，但仍在智能手机领域进行角逐。
索尼正在进行痛楚的重组，其两名高管称不排除公司退出智能手机市场的可能性，这令外界对其智能手机业务的前途产生质疑。
索尼称，Xperia Z4将于今年中期在日本发售。该公司没有透露发售日期、运营商合作伙伴方面的详情以及售价。Xperia Z4将有四款颜色，比Xperia Z3略薄一些。
该公司移动业务主管Hiroki Totoki称，公司瞄准高端智能手机市场。
“市场有各种价位的智能手机，从大约100美元到高端的1,400美元不等,”他在新闻发布会上称。“我们希望将重点放在这个价位区间的上半部分。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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