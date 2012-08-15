索尼今秋将推出PSM跨平台游戏服务

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透旧金山8月14日电(记者 Malathi Nayak)---索尼电脑娱乐(SCEI)将在今秋推出PlayStation Mobile(PSM)跨平台游戏服务，在PlayStation Vita掌机、 Xperia智能手机和平板电脑等设备上提供应用软件和其他内容。
SCEI周二表示，该服务将首先登陆日本、美国、加拿大等九个国家，其他国家陆续跟进。SCEI为索尼公司(6758.T)旗下子公司。
PSM原为PlayStation Suite，它为第三方软件开发商和出版商提供了一个平台，打造便携设备游戏等内容。
iOS和安卓设备生产商依靠内容提升硬件销量，并依靠开发者社区提供应用软件内容。
索尼未从成本和营收预期方面详述PSM计划，但该公司冀望移动和游戏设备的销售能带来长期的增长。
华硕电脑(2357.TW)和Wikipad都将加入该服务授权行列中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透巴塞罗那2月27日 - 诺基亚刚刚重新出发的手机事业周日上演“回到未来”，推出彩色版经典3310语音/文字简讯电话，2000年时该型号是全球最受欢迎手机。