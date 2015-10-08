索尼收购比利时影像处理感应器公司Softkinetic Systems

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京10月8日 - 日本电子业巨擘索尼(6758.T)表示，已经收购比利时影像感应技术公司Softkinetic Systems，但并未公布交易金额；索尼在电视机及智能手机销售疲弱之际，扩大其强势业务的投资。
索尼表示，Softkinetic的专长在于测量“成像时间”(time of flight)，也就是光在一物体上折射并回映至影像感应元件所需时间。
索尼日前表示，将把旗下半导体业务分拆出来，以提振影像感测器等装置的业务成长，该类产品在近年来为公司最热销的产品。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。