索尼收购比利时影像处理感应器公司Softkinetic Systems

路透东京10月8日 - 日本电子业巨擘索尼(6758.T)表示，已经收购比利时影像感应技术公司Softkinetic Systems，但并未公布交易金额；索尼在电视机及智能手机销售疲弱之际，扩大其强势业务的投资。

索尼表示，Softkinetic的专长在于测量“成像时间”(time of flight)，也就是光在一物体上折射并回映至影像感应元件所需时间。

索尼日前表示，将把旗下半导体业务分拆出来，以提振影像感测器等装置的业务成长，该类产品在近年来为公司最热销的产品。(完)