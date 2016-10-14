索尼2018年将发布至少五款智能手机游戏--日经

路透10月13日 - 日本经济新闻周四报导，索尼(6758.T)计划在2018年3月末前后发布至少五款智能手机游戏。

日经报导称，索尼游戏开发部门--索尼互动娱乐(Sony Interactive Entertainment)计划以高人气的PlayStation游戏为基础开发智能手机游戏，面向日本和亚洲其他部分市场。

日本经济新闻称，游戏名称料在年底前公布。

暂未联系到索尼予以置评。

索尼周三发布了与PlayStation配套的虚拟现实头戴装置。(完)