索尼2018年将发布至少五款智能手机游戏--日经

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透10月13日 - 日本经济新闻周四报导，索尼(6758.T)计划在2018年3月末前后发布至少五款智能手机游戏。
日经报导称，索尼游戏开发部门--索尼互动娱乐(Sony Interactive Entertainment)计划以高人气的PlayStation游戏为基础开发智能手机游戏，面向日本和亚洲其他部分市场。
日本经济新闻称，游戏名称料在年底前公布。
暂未联系到索尼予以置评。
索尼周三发布了与PlayStation配套的虚拟现实头戴装置。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。