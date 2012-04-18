索尼和友达洽谈联产OLED电视--报载

路透东京4月18日电---日本读卖新闻报导称,日本索尼(6758.T)正与台湾友达(2409.TW)商谈合作生产下一代OLED电视机,为後LCD电视市场预先布局.

索尼决心投入这项由韩国对手三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)所推广的技术,将更明确界定这个可能取代液晶显示器(LCD)作为下一代电视机技术的战线.

索尼和友达均拒绝对该报导发表评论.索尼新任社长兼CEO平井一夫上周暗示,他对於在新电视技术上采取合作策略持开放态度.

行业消息人士本月稍早向路透表示,有传闻称索尼正在考虑与友达结盟.

"我们知道索尼必须与第三方进行某种形式结盟,因为他们要独力在OLED电视领域赢得更大份额会很困难.考虑(和友达)结盟并不令人意外,"野村投资人证券的分析师Nobuo Kurahashi周三表示.

"对台湾和日本来说,双方的兴趣相投.如果不采取行动,一定会有市场份额缺口,"他指的是来自韩国方面的竞争.

1月份,三星电子和LG电子在拉斯维加斯的CES消费电子展上均展出了55英寸OLED屏幕的样机.

索尼则是专攻在3D技术.该公司曾在2007年推出全球第一台OLED电视,但在2010年因全球景气下滑而停止为消费者生产要价2,000美元的屏幕.索尼目前仍在为高端企业客户生产价格高达26,000美元的OLED萤幕.

对OLED制造商来说,影响消费者接受度的最大阻碍是价格.三星和LG的55寸机型据传价格为10,000美元,是同尺寸LCD电视的10倍.

能找到大幅降低成本量产方法的公司,将抢得先机.索尼已不拥有可以生产电视机尺寸面板的厂房,因此若想继续争取这块市场,不是投资新厂房,就是得和其他厂商结盟.(完)

--编译 王冠中;审校 王兴亚

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