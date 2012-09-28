索尼出资6.44亿美元入股奥林巴斯 成最大股东

路透东京9月28日电---日本索尼(6758.T)将出资500亿日圆(6.435亿美元)成为奥林巴斯(7733.T)最大股东,并与後者建立合资公司开发医疗设备.

该交易此前已大肆报导,索尼在公布的声明中称在买入奥林巴斯新发行的股票後,将持有该公司11.46%的股份.两家公司还将探讨在数码相机领域合作的途径.

索尼社长兼CEO平井一夫周五在声明中表示,"我们当前积极追求医疗业务的发展,意图将其打造为整体业务的核心支柱."

索尼推出亏损的电视制造业务,从而希望培育新业务,而奥林巴斯则需要现金修复公司掏空的财务局面.在爆发会计丑闻後,奥林巴斯被迫重新公布前几年利润.

尽管其符合索尼的复兴策略,但部份分析师对其亏损情况下收购的成本提出质疑,认为更为合理的做法是资本以外的合作.

标准普尔周二将索尼长期债信评等调降一级至BBB,为投资级别中次低的等级,因该公司消费电子持续不振.

奥林巴斯在选择索尼作为合作夥伴前,已经回绝了医疗设备制造商Terumo Corp (4543.T)及相机制造商富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T)的要约,後两家公司与奥林巴斯有更为直接的竞争关系,其提出的合作内容也较索尼紧密.

受到帐务丑闻的影响,奥林巴斯在3月31日止财年录得490亿日圆净损.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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